Košarkaši Makabija nastavili su sa dobrim rezultatima u finišu regularnog dela evroligaške sezone pošto su nakon pobede protiv Fenerbahčea slavili nakon produžetaka i protiv Dubaija 104:100 (88:88).

U pobedničkom timu briljirao je Klark sa 23 poena i 10 asistencija, dok je Briset pored 19 poena zabeležio i devet skokova. Na drugoj strani Mekinli Rajt je prednjačio sa 26 poena i šest asistencija, Kabengele je zabeležio 24 poena i 12 skokova, a Filip Petrišev 11 poena, šest skokova i tri asistencije.





Пласман обезедио

Ovaj rezultat i ide u prilog i Crvenoj zvezdi koja sada beži dve pobede Dubaiju koji ima skor 17-17.

Makabi ima 17-16 uz meč manje, ali i slabiji međusobni skor od crveno-belih.