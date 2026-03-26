Košarkaši Real Madrida pobedili su večeras na svom terenu Efes 82:71 (11:21, 31:12, 18:20, 22:18), u utakmici 34. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Reala bio je Trejl Lajls sa 14 poena. Mario Hezonja je dodao 12 poena, Gabrijel Dek je upisao 11 poena i sedam skokova, dok su po 10 poena postigli Valter Tavares, koji je zabeležio i devet skokova, i Fakundo Kampaco, koji je imao i sedam asistencija.

U ekipi Efesa najefikasniji je bio Džordan Lojd sa 21 poenom, uz šest asistencija i pet skokova. Pi Džej Dožer je dodao 11 poena, dok je Erdžan Osmani upisao 10 poena i sedam skokova.

Real Madrid je treći na tabeli sa 22 pobede i 12 poraza, dok Efes zauzima 18. mesto sa skorom 10/24.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Real Madrid u Vitoriji protiv Baskonije, a Efes u Beogradu protiv Makabija iz Tel Aviva.

Makabi iz Tel Aviva je kao domaćin u Beogradu posle produžetka pobedio Dubai 104:100 (18:17, 23:28, 22:25, 25:18, 16:12), i zabeležio svoj treći uzastopni trijumf u Evroligi.

Najefikasniji u ekipi Makabija bio je Džimi Klark sa 23 poena, uz 10 asistencija. Ošej Briset je dodao 19 poena i devet skokova, Džejlen Hord je upisao 15 poena i osam skokova, dok je Roman Sorkin postigao 14 poena.

U ekipi Dubaija najefikasniji je bio Mekinli Rajt sa 26 poena. Mfiondu Kabengele je dodao 24 poena i 12 skokova, Dvejn Bejkon je upisao 16 poena i sedam skokova, dok je srpski centar Filip Petrušev zabeležio 11 poena i šest skokova.

Makabi zauzima 11. mesto na tabeli sa 17 pobeda i 16 poraza, dok se Dubai nalazi na 12. poziciji sa skorom 17/17.

Makabi će u narednom kolu u Beogradu biti domaćin protiv Efesa, dok će Dubai u Sarajevu dočekati Monako.

Olimpija iz Milana je na svom terenu pobedila Virtus 103:87 (32:19, 25:30, 22:17, 24:21).

Najefikasniji u ekipi Olimpije bio je Zek Ledej sa 19 poena, uz osam skokova. Kvin Elis je dodao 18 poena i sedam asistencija, Devin Buker je upisao 14 poena, dok su Džoš Nibo i srpski bek Marko Gudurić postigli po 11 poena.

U ekipi Virtusa najefikasniji je bio Saliju Nijang sa 15 poena. Metju Morgan i Muhamet Dijuf su dodali po 14 poena, dok je Derik Olston Džunior postigao 10 poena.

Srpski centar u ekipi Virtusa Alen Smailagić postigao je sedam poena.

Olimpija zauzima 13. mesto na tabeli sa skorom 17/17, dok se Virtus nalazi na 15. poziciji sa 13 pobeda i 20 poraza.

Oba kluba će svoju narednu utakmicu u Evroligi igrati protiv Pariza, Olimpija na gostujućem terenu u sklopu 35. kola, a Virtus kao domaćin u Bolonji u okviru zaostalog meča 33. kola.

Bajern je na svom terenu u Minhenu pobedio Asvel 93:83 (19:18, 20:24, 25:21, 29:20).

Najefikasniji u ekipi Bajerna, koju sa klupe predvodi srpski trener Svetislav Pešić, bio je Justinijan Džesap sa 19 poena. Andreas Obst je dodao 15 poena, Dejvid Mekormak je upisao 13 poena i osam skokova, dok je Gzejvijer Rejtan Mejs postigao 12 poena.

Srpski krilni centar u ekipi Bajerna Vladimir Lučić postigao je sedam poena.

U ekipi Asvela najefikasniji je Armel Traore sa 16 poena. Toma Ertel je dodao 13 poena i 10 asistencija, Brajan Angola je upisao 11 poena, dok je Bastijen Votije postigao 10 poena.

Bajern se nalazi na 14. poziciji na tabeli sa 14 pobeda i 20 poraza, dok Asvel zauzima poslednje, 20. mesto sa skorom 8/26.

Bajern će u narednom kolu u Minhenu dočekati Fenerbahče, dok će Asvel u Lionu biti domaćin protiv Olimpijakosa.