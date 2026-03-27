Košarkaši Partizana od 20.30 časova u beogradskoj Areni dočekuju Valensiju u 34. kolu Evrolige.

Crno-beli će imati priliku da vežu petu uzastopnu pobedu i tako dodatno napreduju na tabeli. Tim Đoana Penjaroje je trenutno 15. sa učinkom 13-20, dok je Valensija četvrta sa 21-12.

Partizan - Asvel 24.3.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

 Na meču protiv najprijatnijeg iznenađenja Evrolige sudiće Ukrajinac Boris Rižik kao glavni arbitar, a njemu će pomagati Litvanac Arturas Sukis i Francuz Toma Bisuel.

Rižik je u sredu ostao u lepom sećanju Zvezdi, koja je savladala Baskoniju u Španiji. Crveno-beli nisu imali razloga da budu nezadovoljni arbitriranjem Ukrajinca u Vitoriji.

Karlik Džouns za pobedu Partizana