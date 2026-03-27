Radi se o projektu koji je izazvao puno reakcija košarkaških navijača, ali i klubova u Evropi.

Mišljenja su podeljenja, neki smatraju da NBA nema šta da traži u Evropi, dok ima i onih koji misle da će projekat biti dobra stvar za košarku na starom kontinentu.

Očekuje se da sve krene u jesen 2027. godine, potvrdio je Adam Silver.

"Imam osećaj da je taj datum u igri. Dobro se poznajem sa sveže postavljenim izvršnim direktorom Evrolige Hesusom Buenom, sa kojim sam radio mnogo godina u NBA", rekao je Silver i dodao:

Adam Silver

"Mislim da je za dobrobit evropske košarke najbolje da imamo zajedničku Evroligu, da imamo zajednički sistematski pristup rastu igre. A to znači i saradnju sa Evroligom, nacionalnim ligama, FIBA...".

Vreme će nam pokazati na kakvu "zajedničku Evroligu" je mislio komesar NBA i šta bi predstavljala saradnja sa Evroligom i FIBA.

