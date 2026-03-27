Utakmica 34. kola Evrolige između Barselone i Crvene zvezde, koja je prvobitno bila zakazana za 20:30, večeras će početi pola sata kasnije, odnosno u 21 čas.

Kako javlja TV Arena, razlog pomeranja termina su problemi sa opremom crveno-belih. Dresovi Zvezde oštećeni su tokom pranja u Barseloni, pa je klub morao hitno da reaguje.

Prema saznanjima TV Arene, novi dresovi poslati su iz Beograda i očekuje se da stignu avionom tokom dana, što je i uzrokovalo promenu početka meča.

Crvena zvezda - Barselona

Posle 33 odigrana kola, Zvezda je deveta na tabeli Evrolige sa 19 pobeda i 14 poraza, dok je Barselona deseta sa istim skorom.

Podsetimo, trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je da njegova ekipa Barselonu u predstojećoj utakmici Evrolige može da zaustavi jedino timskom igrom.

"Barselona igra promenljivo, ali svakako nas očekuje jako teška utakmica. U atmosferi Blaugrane nije lako igrati, imamo nekoliko igrača koji su dosta istrošeni jučerašnjom utakmicom (protiv Baskonije), ali umora nema, sada smo u fazi sezone koja je važna. Osvežićemo se, oporavićemo se", rekao je Obradović.