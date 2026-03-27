Kompletirano je 34. kolo Evrolige.

Srpski klubovi su prošli polovično. Partizan je posle dva produžetka savladao Valensiju u Beogradu, dok je Crvena zvezda posle jednog produžetka poražena u Barseloni.

Barselona - Crvena zvezda 27.3.2026

I dok su crno-beli odavno u komotrnoj situaciji, bez borbe za doigravanje, dok crveno-belih sve gori.

Crvena zvezda je 15. porazom u sezoni zaostala za rivalima jednu pobedu, pa će večiti derbi u narednom kolu dočekati na devetom mestu sa istim učinkom kao i Monako.

Pobedu više imaju Hapoel, Žalgiris, Panatinaikos i Barselona, koji dele od petog do osmog mesta.

Tabela Evrolige

Ostala su još četiri kola do kraja, pa borba za prvih deset pozicija dostiže vrhunac.

Partizan će večiti derbi dočekati na 14. mestu posle pet uzastopnih pobeda.

