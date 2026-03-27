Kompletirano je 34. kolo Evrolige.

Srpski klubovi su prošli polovično. Partizan je posle dva produžetka savladao Valensiju u Beogradu, dok je Crvena zvezda posle jednog produžetka poražena u Barseloni.

I dok su crno-beli odavno u komotrnoj situaciji, bez borbe za doigravanje, dok crveno-belih sve gori.

Crvena zvezda je 15. porazom u sezoni zaostala za rivalima jednu pobedu, pa će večiti derbi u narednom kolu dočekati na devetom mestu sa istim učinkom kao i Monako.

Pobedu više imaju Hapoel, Žalgiris, Panatinaikos i Barselona, koji dele od petog do osmog mesta.

Ostala su još četiri kola do kraja, pa borba za prvih deset pozicija dostiže vrhunac.