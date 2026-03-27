Crveno-beli će večiti derbi dočekati na devetoj poziciji
Evroliga
OVAKO IZGLEDA TABELA EVROLIGE: Crveno-beli porazom u Barseloni zakomplikovali sebi situaciju
Slušaj vest
Kompletirano je 34. kolo Evrolige.
Srpski klubovi su prošli polovično. Partizan je posle dva produžetka savladao Valensiju u Beogradu, dok je Crvena zvezda posle jednog produžetka poražena u Barseloni.
Barselona - Crvena zvezda 27.3.2026
Vidi galeriju
I dok su crno-beli odavno u komotrnoj situaciji, bez borbe za doigravanje, dok crveno-belih sve gori.
Crvena zvezda je 15. porazom u sezoni zaostala za rivalima jednu pobedu, pa će večiti derbi u narednom kolu dočekati na devetom mestu sa istim učinkom kao i Monako.
Pobedu više imaju Hapoel, Žalgiris, Panatinaikos i Barselona, koji dele od petog do osmog mesta.
Tabela Evrolige
Ostala su još četiri kola do kraja, pa borba za prvih deset pozicija dostiže vrhunac.
Partizan će večiti derbi dočekati na 14. mestu posle pet uzastopnih pobeda.
Reaguj
2