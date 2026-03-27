UŽASNE VESTI ZA ZVEZDU IZ ISTANBULA: Žalgiris srušio Fenerbahče i pobegao crveno-belima
Košarkaši Žalgirisa ostvarili su ogromnu pobedu u 34. kolu Evrolige.
Litvanci su kao gosti savladali aktuelnog lidera Fenerbahče rezultatom 92:82 (22:25, 27:19, 17:18, 26:20).
Ovaj rezultat nikako ne ide u prilog Crvenoj zvezdi, pošto je bila izjednačena sa Žalgirisom do ovog kola sa po 19 pobeda.
Litvanski tim je kontrolisao veći deo utakmice, a u finišu stigao do nedostižne prednosti i trijumfa.
Sleva je predvodio goste sa 18 poena. Francisko je postigao 14, a Vilijams-Gos i Butkavičijus po 13. Dvocifren je bio i Rajt sa 10 poena.
Kod domaćina, koji je ostao na 23 pobede, a doživeo 11. poraz, najefikasniji je bio Boldvin sa 19 poena. Poen manje je ubacio Horton Taker, a po 11 su upisali De Kolo i Kolson.
Fenerbahče u narednom kolu gostuje Bajernu, a Žalgiris dočekuje Barselonu.