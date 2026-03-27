Slušaj vest

Najbolji kod Panatinaikosa bio je Kendrik Nan sa 25 poena, a pratili su ga Najdžel Hejs-Dejvis sa 12, Huančo Ernangomes i Ti Džej Šorts sa po 11 i Kostas Slukas sa 10 poena.

Kod Monaka bolji od ostalih bio je Eli Okobo sa 24 poena i 13 asistencija, a srpski internacionalac Nemanja Nedović upisao 15 poena.

Panatinaikos je šesti sa 20 pobeda i 14 poraza, a Monako je na 10. mestu sa 19 pobeda i 20 poraza.

U narednom kolu, Panatinaikos će gostovati Hapoelu, dok će Monako gostovati Dubaiju.

(Beta)

