Zvezda pala u produžetku od Barselone.
EVROLIGA
PRVE REČI SAŠE OBRADOVIĆA POSLE BOLNOG PORAZA OD BARSELONE: Trener crveno-belih objasnilo šta je presudilo u Blaugrani...
Košarkaši Crvene zvezde nisu uspeli da prirede iznenađenje u 34. kolu Evrolige.
Barselona - Crvena zvezda 27.3.2026 Foto: @starsport
Crveno-beli su posle produžetka pali u Blaugrani i izgubili rezultatom 92:88.
Po završetku meča Saša Obradović je rekao:
"Očigledno je bilo da je stvar detalja. Tim koji je odigrao više važnijih utakmica, zna kako da završi utakmicu. Imali smo naše šanse u drugu ruku, možda smo imali koju više izgubljenu loptu, što je deo igre. To je sve učinilo da bude teže. Borili smo se jako dobro, nemam šta da zamerim igračima, ponosan sam na svoje igrače"
