Košarkaški klub Monako vodi trku s vremenom kako bi stabilizovao finansije. Nakon što je izmirena „luksuz taksa“ za sezonu 2025/26, ekipa iz Monte Karla dobila je snažnu podršku države, koja bi mogla da bude i znatno veća od prvobitnih uplata.

Intervencija države mogla bi da dostigne čak 15 miliona evra do kraja sezone, kako bi se pokrili svi nagomilani dugovi uoči moguće promene vlasništva, pišu francuski mediji.

Iako se početkom marta govorilo o hitnoj pomoći od 2,5 miliona evra, Nacionalno finansijsko društvo i dalje ima obavezu da pokrije brojne dugove. Tokom prethodnih nedelja postepeno su izmirivane obaveze – socijalni doprinosi, kazne, razni ugovori, a sada i "luksuz taksa" za sezonu 2025/26.

Ukupno gledano, Kneževina bi mogla da pokrije dug od oko 15 miliona evra, što jasno pokazuje razmere krize kroz koju klub prolazi.

Ova velika finansijska injekcija ima i konkretan sportski efekat. Klub će završiti sezonu bez opasnosti od kolapsa. Posebno je važno što je plaćanje "luksuz takse" uklonilo pretnu izbacivanja iz plej-ofa domaćeg prvenstva.

Iako deluje da se situacija smirila, iza kulisa i dalje vlada neizvesnost. Ročište zakazano za 3. april pred sudom u Monaku trebalo bi da razjasni stvarno finansijsko stanje kluba i moguće scenarije za budućnost.