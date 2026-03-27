Prema njihovim istraživanjima, pehovi su najviše uticali na Partizan. Slede milanska Olimpija i Crvena zvezda, pa Olimpijakos i Fenerbahče. Najmanje problema sa odsustvom igrača imali su Monako, Real, Valensija, Žalgiris i Makabi.

Crvena zvezda - Partizan večiti derbi

Kada je u pitanju dužina oporavka košarkaša Partizan je ponovo je na vrhu – njegovi članovi prosečno su propuštali 8,3 meča zbog povrede. Daleko iza su Dubai (7,4), Barselona (6,9), Žalgiris (6,8) Zvezda (6,5).

Najbrže su se na parket vraćali igrači „kraljevskog kluba“, sa odsustvom od samo 2,5 utakmice. Tu su i Valensija (3,7), Virtus (4,1), Pariz i Asvel (po 4,3).

Sezonu Partizana obeležile su teške povrede Karlika Džonsa i Vanje Marinkovića. Trenutno je u autu Dvejn Vašington, a van terena bili su i Aleksej Pokuševski i Šejk Milton. Čitave sezone nema Maria Nakića, koji se nedavno vratio treninzima sa ekipom. Zbog bola je nekoliko susreta presedeo i Tajrik Džons, ali i Džabari Parker.

Kada je u pitanju Zvezda, saigračima dugo nisu mogli da pomognu Hasiel Rivero, Džoel Bolomboj i Tajson Karter. Utakmice su propuštali i Ognjen Dobrić, Čima Moneke, Džordan Nvora i Ebuka Izundu. Jedan od razloga rastanka sa Devonteom Grejemom bila je upravo povreda, a Ajzea Kenan odsustvuje još od priprema.