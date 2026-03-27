Sa Ivanovićem klubu je napustio i Nenad Trajković
DUŠKO IVANOVIĆ DOBIO OTKAZ, SRBIN GA NASLEDIO: Virtus smenio trenera posle poraza u italijanskom derbiju!
Duško Ivanović nije više trener Virtusa, saopštio je klub iz Bolonje.
Njega će do daljnjeg menjati Nenad Jakovljević.
Ivanović je smenjen posle poraza u italijanskom derbiju u Evroligi. U minulom 33. kolu Virtus je poražen od Armanija u Milanu. Taj meč je obeležila i odluka Ivanovića da Karsen Edvards ne odigra ni minut u drugom poluvremenu.
Sa Ivanovićem klubu je napustio i Nenad Trajković.
