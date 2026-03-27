Košarkaši Partizana savladali su Valensiju nakon dva produžetka rezultatom 110:104 u utakmici 34. kola Evrolige.

Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

 Partizan je tako zabeležio petu uzastopnu pobedu u elitnom takmičenju i sada ima skor 14-20.

Valensija je upisala 13 poraz, ali je zadržala visoko četvrto mesto na tabeli.

Partizan je tako pomogao i Crvenoj zvezdi kojoj je Valensija jedan od rivala u borbi za plej-of.

Svoje prve impresije nakon meča izneo je trener crno-belih Đoan Penjaroja.

"Velika pobeda, sjajna atmosfera i naši navijači su nam mnogo pomogli, sjajno zalaganje mojih igrača u ovoj teškoj utakmici jer smo koristili istih 6 igrača u oba produžetka pa ćemo morati da vodimo računa u narednom periodu. Sjajna pobeda za Partizan protiv sjajnog tima i naravno da sam srećan zbog toga. Momci su u drugom poluvremenu pokazali da im nije problem da igraju 3,4 produžetka, koliko god da treba samo da dođemo do pobede.", rekao je Penjaroja.

Slavlje posle dva produžetka Partizan - Valensija  Izvor: MONDO/Tijana Jevtić