BARSELONA - CRVENA ZVEZDA 21.00
Evroliga
BARSELONA - CRVENA ZVEZDA: Bitka za Top 6 Evrolige
19:21
Početak utakmice pomeren iz bizarnog razloga
Utakmica Barselona - Crvena zvezda prvobitno je zakazana za 20.30 časova.
Međutim, desio se vrlo bizaran momenat zbog koga je početak pomeren za pola sata.
Kako javlja TV Arena, razlog pomeranja termina su problemi sa opremom crveno-belih. Dresovi Zvezde oštećeni su tokom pranja u Barseloni, pa je klub morao hitno da reaguje.
Prema saznanjima TV Arene, novi dresovi poslati su iz Beograda i očekuje se da stignu avionom tokom dana, što je i uzrokovalo promenu početka meča.
