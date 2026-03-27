Slušaj vest

Saša Vezenkov, jedan od najboljih evropskih igrača poslednjih godina, član je Olimpijakosa od 2018. godine.

U Pirej je stigao iz Barselone, gde je jedno vreme sarađivao sa Svetislavom Pešićem.

Saša Vezenkov u dresu Olimpijakosa

Taj period Bugarin ne pamti po dobrom.

"Generalno, ne zameram i uvek pokušavam da vidim gde sam ja pogrešio — da li nisam bio na nivou na kom sam trebalo ili mogao da budem. Razmišljao sam čak i da mu priđem i kažem otvoreno: ‘Ne ponašaš se fer prema meni’, ili da mi nepotrebno otežava stvari", rekao je Vezenkov na “Game On” podkastu.

Vezenkov je opisao šta se desilo.

"U trećoj godini u Barseloni desile su se neke stvari sa pojedinim trenerima. Te sezone su međuljudski odnosi bili na ozbiljnom testu. Može da se desi da te neko ne tretira fer, da trener ima problem s tobom, ali je važno da ostaneš strpljiv i korektan. Trudio sam se da se dokazujem na treninzima — dolazio prvi, odlazio poslednji, bio tu za trenera. Ako me ne ubaciš u igru, u redu — naći ću način."

Zbog svega, Vezenkov i danas nema dobar odnos sa Pešićem.

"I dalje imam dobar odnos sa svim momcima sa kojima sam tamo igrao, i dalje se čujemo. Brinuli su o meni tada, bio sam najmlađi u ekipi. Skoro smo igrali protiv tog trenera. Ne mogu da budem dvoličan — neću da se pozdravim sa njim, a ni da mu se javim. On je kao trener veoma dobar i uspešan," zaključio je Saša Vezenkov.