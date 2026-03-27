Košarkaši Baskonije pobedili su večeras na svom terenu u Vitoriji Hapoel iz Tel Aviva 118:109 (28:31, 39:33, 25:17, 26:28), u utakmici 34. kola Evrolige.
ZVEZDI STIGLE SJAJNE VESTI IZ VITORIJE: Baskonija razbila Hapoel!
Špansku ekipu predvodio je Trent Forest sa 22 poena, Mamadi Dijakite postigao je 15 poena, Kobi Simons 14, a Timot Luvavu-Kabaro 13 poena.
Evroliga 2025/26
U izraelskom timu Elajdža Brajant bio je najefikasniji sa 26 poena uz pet skokova, Den Oturu imao je 22 poena, a Antonio Blejkni 19 poena.
Ovaj rezultat odgovara Crvenoj zvezdi, pošto joj je Hapoel jedan od direktnih rivala u borbi za plej-of.
