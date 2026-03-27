Partizan je tako zabeležio petu uzastopnu pobedu u elitnom takmičenju i sada ima skor 14-20.

Valensija je upisala 13 poraz, ali je zadržala visoko četvrto mesto na tabeli.

Partizan je tako pomogao i Crvenoj zvezdi kojoj je Valensija jedan od rivala u borbi za plej-of.

Na konferenciji za medije posle meča govorio je trener crno-belih Đoan Penjaroja.

"Čestitam našim navijačima, oni su nam pomogli mnogo večeras da se borimo 50 minuta. To je veoma važno za tim i igrače i čestitam i njima. Valensija je bila veliki izazov, sjajan su tim, svaki put igraju na 100% čitvu utakmicu, ali je zalaganje mojih igrača danas presudilo. Ovo je naša peta uzastopna pobeda u ovoj neverovatnoj Evroligi i svaki igrač treba biti ponosan što igra u PartizanU", započeo je Penjaroja.

Dodao je i šta je to presudilo.

"Sa samo takmičarskim duhom nije dovoljno da igrate ako hoćete da pobedite Valensiju. Bez kvaliteta je to nemoguće, verovali smo i u najtežim momentima da možemo da pobedimo", dodao je Španac.

Ponovo je istakao kakav je osećaj bio večeras igrati u Beogradskoj areni, pa otkrio i dalje planove.

"Osećaj je neverovatan, atmosfera je večeras bila neverovatna. Igramo i takmičimo se sa veoma kvalitetnim timovima, osećaj je dobar jer igramo dobro, sa pobedničkim i takmičarskim duhom. Nemoguće je da završimo u plej-inu ili plej-ofu, ali sam rekao da ovaj tim zaslužuje da pobeđuje. Za nas je svaka sledeća utakmica najvažnija. Večeras, slavimo, sutra odmaramo i onda se pripremamo za dalje. Momci žele da igraju i bore se do kraja u svim takmičenjima."

Nije želeo da posebno ističe nijednog igrača.

"Nik je neverovatan igrač, ali večeras su sjajno odigrali i Braun, Karlik, Bonga, Lakić... Svima treba čestitati".

Na kraju – zašto je Milton večeras dobio samo četiri minuta?

"Tehnička odluka. Večerašnja utakmica nije bila prosto za njega", zaključio je Penjaroja.