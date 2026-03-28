Legendarni Srbin, Vlade Đurović, u studiju Arene Sport posle meča, bio je vidno utučen i razočaran. Čestitao je košarkašima Partizana pobedu protiv Valensije, a zatim je osuo žestoku paljbu po skoro svim igračima Zvezde.

- Pre svega, čestitke Partizanu, svaka čast za pobedu protiv ekipe iz prvih četiri. Zvezda je igrala slabije nego protiv Baskonije. Ni tamo nije blistala, ali je pobedila, ali je ovo bilo slabije. Nvora je dao poene, izmišljajući, čak i na silu, ali nijedan mu se saigrač nije pridružio. Mnogo je igrača van forme, mnogo grešaka, 17, to je neverovatno. Šut je bio samo 23 odsto za tri, Batler 0/7, Kalinić 0/5, Mekintajer 1/5. Moneke i Karter po 0/2, neverovatno. Trebalo je jednu trojka da pogode. Lako je sada biti pametan, ali da je recimo malo više minuta igrao Dobrić, koji je bar ubacio tu svoju jednu, i da je igrao umesto Kalinića, koji je očigledno van forme - rekao je Đurović, pa je poštedeo Nvoru:

- Zvezda nije imala svežinu, igrači su dali šta su mogli, ali nijedan igrač nije bio razigran osim Nvore. Nijedan. Izundu je bio najsvežiji a ne znam što nije igrao više. Nudila se Barselona, Zvezda bi sa ovom pobedom bila obezbeđena. Nažalost, Žalgiris je pobedio, što je večeras najgori rezultat za Zvezdu.

Zatim je u jednom dahu nastavio o lošim šutevima košarkaša Zvezde.

- Ti šutevi su znak nervoze. Zvezda da je dobila, obezbedila bi najmanje sedmo mesto. Neverovatno je da je vladala takva nervoza kad se Barselona već nudila. Imala je dva dobra igrača, Para i Satoranski, koji je odigrao najbolju utakmicu sezone. Ako uzmemo i Pantera, Klajburn, Veseli, Šengelija... Niko se nije isticao. Nudili su se i u produžetku i Zvezda to opet nije mogla da iskoristi. Mnogo je igrača koji nisu bili u svom danu. Mnogi nisu pomogli sa klupe, a trebalo je. Jedna trojka bi u poslednjih pet minuta odlučila sve. Neka od onih koje je šutirao Batler. Bilo je i rezonskih, otvorenih, ali sve se to promašivalo.

Za kraj, ukazao je na veliki broj izgubljenih lopti.

- Zvezda sa 17 grešaka ne može da dobije. Ekipa koja napravi do 12 grešaka može da dobije, preko toga je mnogo - tako je govorio profesor Aca Nikolić. Ovo je meč sa najmanjim brojem poena u celom kolu, pogledajte koliko je bilo stotki. A Zvezda je sa produžetkom igrala na 92:88. Moramo da budemo realni - i istrošenost i sve je to u redu. Očekivao sam da neki od onih sa manjom potrošnjom nešto urade, ali nije se desilo. Jago je u svim rubrikama 'nula'. Da je nešto uradio... Ali najmanje je kriv - zaključio je Đurović.

