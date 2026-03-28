Slušaj vest

Košarkaši Partizana su nastavili svoj niz i sada imaju pet uzastopnih pobeda u Evroligi.

Crno-beli se penju na tabeli, a velika je šteta što su još ranije ostali bez šanse da se plasiraju u narednu fazu takmičenja.

U pomenutom nizu od pet pobeda Partizan je pobedio dve ekipe kojima je svaki trijumf i te kako važan u borbi za poziciju.

Dubai je "pao" u 30. kolu, a Valensija u 34. u petak uveče u Beogradskoj areni.

Karlik Džons na meču Partizan - Asvel

Karlik Džons je potvrdio da je najbolji igrač ove ekipe i da je njegovo odsustvo zbog povrede bitno uticalo na ishod ove sezone.

Protiv Valensije je postigao 27 poena, uz šest asistencija, dva skoka i dve asistencije.

"Osećam se sjajno. Nismo ovo radili cele godine, pa to što smo sada na ovom putu je fenomenalno. Uvek je sjajan osećaj da pobediš. Teško je dobro se osećati kada ne pobeđujete. Igrali smo sa jako brzim timom, gubili smo 12 razlike u jednom momentu i velika je stvar za nas što smo pobedili", rekao je Džons posle utakmice i dodao:

"To što smo nastavili da se borimo, što smo igrali odbranu. Znali smo da imamo šansu da pobedimo ako budemo branili njihove napade. Sada je cilj nastavimo da se borimo, da se takmičimo. Ponosan sam kada nekome nanesemo poraz koji im nije potreban u ovom momentu sezone. To je sve što možemo da uradimo. Da nastavimo da se borimo, naš je posao da igramo košarku, svi volimo ovaj sport".

Partizan će u sledećem kolu biti gost Crvenoj zvezdi, još jednoj ekipi koja se bori za Top 10 i Top 6.

"Veoma sam motivisan. Jako, jako motivisan. Izgubili smo poslednji derbi protiv njih, to je još jedan tim kome je potrebna pobeda protiv nas. Voleli bismo više od svega na svetu da ne uspeju. Moramo da uđemo u meč kao i sada. Sa mnogo energije, zajedno i da probamo da pobedimo".

Upitan je o trojci koja je Partizanu donela drugi produžetak protiv Valensije i da li je znao da će ta lopta ući u koš.

"Da, sto odsto. Živim za te momente. To sam ja, uvek imam samopouzdanja čak i posle promašaja".

Bonus video: