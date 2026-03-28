Katalonci su, podsetimo, u petak uveče pobedili Crvenu zvezdu kao domaćin u utakmici 34. kola Evrolige.

Bio je to okršaj direktnih rivala u borbi za Top 6 i Top 10, odnosno za mesta koja vode u direktan plasman u četvrtfinale i ona koja garantuju "samo" doigravanje za mesto među osam najboljih ekipa.

Za trijumf je Barseloni bio potrebna velika potrošnja, a utakmica je završena nakon produžetka.

Španski mediji su složni u konstatovanju činjenice da je u pitanju izuzetno važna pobeda.

"I dalje im nedostaje izgubljena ofanzivna efikasnost, ali boreći se zubima i noktima, Barsa je ovog petka osigurala treću uzastopnu pobedu u Evroligi protiv Crvene zvezde, direktnog rivala, gotovo garantujući im mesto u plej-inu (za sedmo do deseto mesto) i održavajući nade za direktni ulazak u plej-of (Top 6).

Bila je to teško izvojevana pobeda, pokajanje za Barsin tim koji je imao utakmicu u rukama, ali je bio osuđen na produžetak zbog svojih grešaka i loših odluka u poslednjih dvanaest sekundi regularnog dela. Međutim, tim Ćavija Paskvala nije popustio i uspeo je da se izvuče u produžetku i na kraju pobedi sa 92-88, što je zaslužena nagrada za njihov borbeni duh, koji nikada nisu izgubili", naveo je katalonski "Mundo deportivo".

"Sport" ističe da Barselona sada "lakše diše".

"Treća uzastopna pobeda u Evropi im omogućava da lakše dišu nakon lošeg niza rezultata, koji ih je ostavio na ivici plej-ina. Uspeli su da se oporave i sada se više okreću ka pozicijama za plej-of kako bi pokušali da izbegnu plej-in od sedmog do desetog mesta. Pobeda protiv srpskog tima bila je ključna jer stavlja Obradovićev tim iza njih, iako se Paskval i dalje suočava sa značajnim izazovom, uprkos prednosti.

Blaugrana nije uspela da dokrajči Crvenu zvezdu u regularnom delu, ali je konačno uspela u produžetku. Satoranski je blistao na obe strane terena (10 poena, osam skokova i šest asistencija), a Džoel Para, praćen Vilom Klajburnom, predvodio je napad", piše "Sport".

"As" je naveo da je Barselona imala odgovor za "fizičku igru Crvene zvezde".

"Sam Ćavi Paskval je utakmicu koju je Barselona dobila protiv Crvene zvezde opisao kao finale i sudeći po meču, ona je svakako imala mnoge sastojke koji definišu velike utakmice. Vođstvo je variralo, periodi dominacije oba tima, produžeci i pobeda u poslednjem trenutku. Sve ovo za 45 minuta u kojima je Barselona odolela fizičkoj igri Crvene zvezde, pokazala čvrstinu i fokus i na kraju pružila izvanrednu igru.

Mučili su se da završe utakmicu, pa otuda i produžetak kada im se pobeda činila nadohvat ruke, ali su obezbedili ključnu pobedu protiv direktnog rivala. Klajburnov nastup u drugom poluvremenu i sjajna igra Satoranskog i Veselog bili su ključni za ishod utakmice.

Barsa je parirala intenzitetu Crvene zvezde u prvoj četvrtini, što nije lak podvig. Očigledno su se mučili u sredini, prvo sa Bolombojem, a zatim i sa Riverom, ali su generalno odoleli fizičkoj igri gostiju", analizira "As".

I "Marka" ističe značaj pobede nad Zvezdom.

"Klajburn, koji je svih 18 poena postigao u drugom poluvremenu, krunisao je odličan učinak Pare, Veselog i Satoranskog, slomivši otpor srpskog tima.

Barselona je izvojevala tešku pobedu u produžetku protiv Crvene zvezde (92:88), direktnog rivala za mesto u plej-inu, ili možda čak i za plej-of, ukoliko Blaugrana uspe da pobedi u sve četiri preostale utakmice regularne sezone, što je sada jedino važno. I ove nedelje su to uspeli dva puta. To je put napred", piše "Marka".

