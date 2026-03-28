Crvena zvezda je nakon dramatičnog poraza od Barselone u produžetku značajno umanjila svoje šanse za plej-of Evrolige.

Zvezda trenutno deli deveto mesto sa Monakom sa skorom od 19 pobeda i 15 poraza. Ispred njih su Žalgiris, Panatinaikos i Barselona sa učinkom od 20 -14.

Podsetimo prvih šest ekipa izboriće direktan plasman u plej -of, a ekipe od 7 do desetog mesta igraće u plej-inu za preostale dve vize u plej-ofu.

Sa kim Zvezda igra do kraja

Prema grubim projekcijama, za šesto mesto biće potrebno najmanje 22 pobede. Tako je izračunala prilikom prošlonedeljnog preseka statistička platforma "Figurei8ht", takozvani "superkompjuter", što u prevodu znači da će ekipi Saše Obradovića trebati tri od četiri pobede u preostalim utakmicama. Naredni rival Crvene zvezde je Partizan, potom u Beogradsku arenu stiže Pariz, a u poslednja dva kola crveno-beli gostuju Asvelu i onda Real Madridu.

U ovom trenutku zaista je teško proceniti koliko tačno će biti potrebno pobeda za šesto mesto. Pretpostavke stručnjaka i matematičara su da će za direktan plasman u plej-of verovatno biti dovoljne 22 pobede. Ekipa koja ostvari 23 praktično je sigurno u TOP 6.

Raspored rivala

Za pomenuto šesto mesto boriće se, dakle, Žalgiris, Barselona, Panatinaikos, Crvena zvezda i Monako. Treba istaći i da je Hapoel takođe na 20 pobeda isto kao Žalgiris, Barselona i Panatinaikos, ali da Izraelci imaju utakmicu manje i strašno težak raspored.

Hapoel do kraja ligaškog dela ima utakmice sa Panatinaikosom, Fenerbahčeom i Olimpijakosom kod kuće, potom je nominalni gost Makabiju, a u poslednjem kolu Monaku.

Žalgiris u narednom kolu dočekuje Barselonu, potom Dubai, pa stiže u Beograd na megdan Partizanu u pretposlednjem kolu. Za kraj igra kod kuće protiv Pariza i gledano na prvu loptu, ima nešto lakši raspored u odnosu na Hapoel.

Panatinaikos prvo gostuje Hapoelu, potom Barseloni i Valensiji, a za kraj čeka Anadolu Efes. Dakle, i tim Ergina Atamana igraće protiv direktnih konkurenata za visok plasman i tu je šansa Crvenoj zvezdi da ih pretekne na tabeli.

Barselona prvo gostuje u Kaunasu Žalgirisu, a potom dočekuje Panatinaikos. Zatim gostuje Monaku, dok u poslednjem kolu čeka Bajern.

Monako, koji ima isti skor kao Crvena zvezda (19-15) igra u gostima protiv Dubaija, zatim čeka Asvel i Barselonu, a za kraj čeka Hapoel iz Tel Aviva. Treba, međutim, istaći da je Monako u teškoj organizacionoj i rezultatskoj krizi, tako da verovatno od svih ovih timova ima najmanje šanse za direktan plasman u plej-of.

Evo kako izgleda trenutna tabela Evrolige.





Пласман обезедио

Пласман обезедио Sofascore