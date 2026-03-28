ASTRONOMSKA PONUDA KATALONACA: Barselona nudi sjajnom centru 6 miliona dolara!
Navodno je katalonski klub ponudio je centru iz Milana dvogodišnji ugovor vredan oko šest miliona dolara, što ga čini jednim od prioriteta za narednu sezonu.
Iako Nibo ima važeći ugovor sa Olimpijom i za sledeću godinu, u njemu postoji izlazna klauzula koja iznosi između 500.000 i 600.000 dolara. Za sada nije zvanično aktivirana, ali sve ukazuje na to da bi rastanak mogao uskoro da se realizuje.
Navodi se i da je sam igrač već pokazao želju da ispita tržište, što dodatno podgreva spekulacije da je odluka o odlasku praktično doneta.
Barselona je prema nekim izvorima već obezbedila dolazak Mozesa Rajta iz Žalgirisa, ali tu ne želi da stane, već nastavlja da jača reket, a Nibo se uklapa u njihove planove.
U ovom trenutku, deluje da su šanse za njegov odlazak iz Milana sve veće, što bi moglo da natera italijanski klub na promene u planiranju rostera za narednu sezonu.