Slušaj vest

Navodno je katalonski klub ponudio je centru iz Milana dvogodišnji ugovor vredan oko šest miliona dolara, što ga čini jednim od prioriteta za narednu sezonu.

1/6 Vidi galeriju Barselona - Crvena zvezda 27.3.2026 Foto: @starsport

Iako Nibo ima važeći ugovor sa Olimpijom i za sledeću godinu, u njemu postoji izlazna klauzula koja iznosi između 500.000 i 600.000 dolara. Za sada nije zvanično aktivirana, ali sve ukazuje na to da bi rastanak mogao uskoro da se realizuje.

Navodi se i da je sam igrač već pokazao želju da ispita tržište, što dodatno podgreva spekulacije da je odluka o odlasku praktično doneta.

Barselona je prema nekim izvorima već obezbedila dolazak Mozesa Rajta iz Žalgirisa, ali tu ne želi da stane, već nastavlja da jača reket, a Nibo se uklapa u njihove planove.

U ovom trenutku, deluje da su šanse za njegov odlazak iz Milana sve veće, što bi moglo da natera italijanski klub na promene u planiranju rostera za narednu sezonu.