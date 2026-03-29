Košarkaški klub Dubai ozbiljno je zainteresovan za reprezentativca Hrvatske i asa Real Madrida - Marija Hezonju.

Iako ima važeći ugovor sa Madriđanima, Hezonja bi na leto mogao da napusti kraljevski klub. Navodno, Hapoel bi ga rado video u svojim redovima, a italijanski "BackDoor" otkriva da je i Dubai spreman da "razbije kasu" zbog Hrvata.

Poznati košarkaški novinar Oracio Kauki otkriva da je Hezonja ozbiljno privukao pažnju Dubaija.

Podsetimo, Hrvat je nedavno promenio agenciju i započeo saradnju sa čuvenim srpskim menadžerom Miškom Ražnatovićem, koji je inače u sjajnim odnosima sa klubom iz Emirata.

Duel Hezonje i Vašingtona i trojka odluke Feliza na Partizan Real Izvor: TV Arena sport