Italijani najavljuju transfer bombu!
Evroliga
BOMBA NA POMOLU: Mario Hezonja stiže u ABA ligu?
Košarkaški klub Dubai ozbiljno je zainteresovan za reprezentativca Hrvatske i asa Real Madrida - Marija Hezonju.
Iako ima važeći ugovor sa Madriđanima, Hezonja bi na leto mogao da napusti kraljevski klub. Navodno, Hapoel bi ga rado video u svojim redovima, a italijanski "BackDoor" otkriva da je i Dubai spreman da "razbije kasu" zbog Hrvata.
Poznati košarkaški novinar Oracio Kauki otkriva da je Hezonja ozbiljno privukao pažnju Dubaija.
Podsetimo, Hrvat je nedavno promenio agenciju i započeo saradnju sa čuvenim srpskim menadžerom Miškom Ražnatovićem, koji je inače u sjajnim odnosima sa klubom iz Emirata.
