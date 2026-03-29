Slušaj vest

Ljubimac navijača Partizana, Zek Ledej, naredne sezone mogao bi da obuče crveno-beli dres Hapoela iz Tel Aviva.

Izraelski klub zainteresovan je za Ledeja, a prema stranim medijima već je došlo do kontakta i ponuda će biti velika, te Olimpija iz Milana neće moći da odgovori na istu.

Zek Ledej na utakmici protiv Crvene zvezde

Ofer Janaj bacio je oko na Zeka Ledeja i vidi ga kao idealno pojačanje za Hapoel, te bi ovaj transfer mogao da se ostvari već na leto iako bivšeg igrača Partizana ovde niko nije očekivao.

Ove sezone Ledej igra 25 minuta po meču u Evroligi i postiže 13,3 poena uz 4,3 skoka. Šutira 49 odsto za tri, a 52 odsto za dva i nema dileme da će biti važan šraf u koji god tim da pređe.

BONUS VIDEO: