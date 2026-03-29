Konačna odluka o formatu Evrolige za sledeću sezonu biće doneta 14. aprila, izjavio je danas direktor takmičenja Ćus Bueno za italijanski sportski dnevnik "Gazeta delo Sport" (Gazeta dello Sport).

Kako navodi "Gazeta delo Sport", do tog datuma biće razmatrane dve opcije o formatu Evrolige. Prva je da u takmičenju ponovo učestvuje 20 klubova i da sve bude isto kao ove sezone, a druga da se liga proširi na 22 kluba i da se podeli na dve konferencije.

Priča se da su solidni izgledi da se takmičenje podeli na dve konferencije...

Kako navodi "Gazeta delo Sport", u Evroligu žele da uđu grčki PAOK, turski Bešiktaš i izraelski Hapoel iz Jerusalima, a postoji mogućnost da takmičenje napusti Asvel.

Zvezda i Partizan?

Šta se dešava sa večitima u celoj priči? Izvesno je da bi Zvezda i Partizan bili deo "istočne konferencije" Evrolige. Tu će da budu grčki i turski i izraelski klubovi, Žalgiris, Dubai...

Nema sumnje da je velika problema na pomolu.

Kako će se to odraziti na sam kvalitet takmičenja - ostaje da se vidi.