Generalni direktor Evrolige Ćus Bueno najavio je velike promene koje bi u narednom periodu mogle potpuno da preoblikuju takmičenje, a tiču se dve divizije (zapad i istok sa po 11 klubova), a govorio je i o statusu ruskih i izraelskih timova.

CSKA, Zenit, Uniks... Ne mogu da se nadaju povratku u elitu.

- Za sada ne menjamo stav o Rusiji. Isto važi i za Izrael i Dubai, ali situaciju pratimo svakodnevno.

Evroliga 2025/26

Bueno se osvrnuo i na situaciju sa velikim klubovima poput Real Madrida i Fenerbahčea, koji još nisu potpisali nove ugovore.

- Mislim da će potpisati i nadam se uskoro. Potrebni su nam odgovori u narednih nekoliko nedelja, jer od toga zavisi format naredne sezone - zaključio je generalni direktor Evrolige

