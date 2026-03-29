Zvezda trenutno ima jednu od najuspešnijih sezona u istoriji kluba, sa učinkom 19-15 u elitnom takmičenju.

Barselona - Crvena zvezda 27.3.2026

Otkako se format Evrolige promenio, crveno-beli nisu mogli da se domognu doigravanja, a poslednji put su plej-of igrali u sezoni 2015/16 što je bilo pre ravno deset godina.

Kako kaže "superkompjuter", Zvezda ima tek 2%šansi da se nađe u Top 4 umesto Valensije, pošto su prve tri pozicije "zakucane" za Fenerbahče, Olimpijakos i Real Madrid.

Mesto u Top 6 i dalje nije kaparisano, a beogradski crveno-beli imaju 11% šansi da se nađu na mestu koje direktno vodi u plej-of.

To znači da će Zvezda, verovatno, igrati u plej-inu. Za plej-in doigravanja (što su igrali i prošle godine) računica kaže da imaju 79% šansi i sasvim je realno da tamo odu a zavise isključivo od sami sebe.

Zvezda se u naredna četiri kola sastaje najpre sa Partizanom u večitom derbiju. Nakon Partizana crveno-bele čekaju nezgodne utakmice sa Parizom kod kuće i Asvelom u gostima dok u poslednjem kolu gostuju Real Madridu.