Izraelski mediji prenose da je Hapoel krenuo o potragu za novim trenerom.

Navodno, ambiciozni klub iz Tel Aviva spreman je da "odreši kesu" kako bi ubedio Odeda Kataša, aktuelnog trenera Makabija, da preuzme ekipu.

Katašu, koji je od 2022. godine na klupi Makabija, uskoro ističe ugovor sa izraelskim velikano, a pregovori o produžetku saradnje još uvek nisu završeni, pa Hapoel želi da iskoristi situaciju.

Spremni su da ponude izuzetno unosan govor izraelskom stručnjaku, kako bi ga ubedili da pređe iz redova najvećeg rivala.

Zanimljivo, Hapoel, koji trenutno sa klupe predvodi grčki stručnjak Dimitris Itudis, je trenutno peti na tabeli i na dobrom je putu da u svojoj debitantskoj sezoni obezbedi plasman u plej-of, dok je Makabi na 11. poziciji sa skorom 17-16.