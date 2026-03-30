Ako su tačni navodi izraelskih medija, crveno-beli već razmišljaju o narednoj sezoni.

Kako saznaje i prenosi "Israel hayom" nije samo pokazala interesovanje za Krisa Džonsa (32), košarkaša Hapoela iz Tel Aviva, već je sa njim započela pregovore.

Džons je na leto 2025. godine sa Hapoelom potpisao ugovor na godinu dana, pa sada može da razgovara sa drugim klubovima jer će najverovatnije moći da izabere novu sredinu kao slobodan igrač.

Za sada se nema razgovora o produžetku ugovora i to ekipa sa Malog Kalemegdana navodno pokušava da iskoristi.

Najbolji protiv Zvezde

Kris Džons je ove sezone na 33 odigrane utakmice četiri puta bio starter, a u proseku po meču beleži 9,5 poena, uz 3,5 asistencija, 1,7 skokova i indeksom korisnosti 10,1. Za dva poena je pogodio 52,4 odsto, a za tri poena 39,4 odsto šuteva.

Kris Džons na utakmici protiv Crvene zvezde

Zanimljivo je da je ove sezone najefikasniji na utakmicama protiv Crvene zvezde.

Dvocifreni poenterski učinak je imao 18 puta, a najviše poena je postigao upravo protiv crveno-belih. U prvoj utakmici odigranoj u Tel Avivu je za 21 i po minut u igri postigao 15 poena, dok je u Beogradu postigao poen više.

Crvena zvezda - Hapoel

Evroligaško iskustvo

Kris Džons nikadan ije zaigrao u NBA, a celu profesionalnu karijeru je proveo u Evropi.

Nakon Starvingsa iz Bazela, igrao je za belgijski Mons Hajno, a tada je usledio njegov uspon.

Proveo je sezonu u Bursi, pa po prvi put zakoračio u Evroligu.

Odigrao je u ovom takmičenju sezonu za Makabi i Asvel, a onda dve za Valensiju sa kojom je, u svojoj trećoj sezoni u klubu, igrao Evrokup. Na leto 2025. godine je prešao u Hapoe.

