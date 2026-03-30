Slušaj vest

Crveno-beli će u derbiju ABA lige biti domaćin Dubaiju u ponedeljak uveče.

"Ne bih rekao da postoji nešto posebno, ali svakako velika utakmica za nas i sjajna prilika. Igram tri godine već protiv Crvene zvezde i često smo se sretali, znam šta da očekujem, upoznat sam sa atmosferom, svestan koliko će biti motivisani da nas dobiju. Ne znam da li imaju nešto protiv mene, ne verujem, ali čeka nas zanimljiva utakmica", rekao je Mekinli Rajt za "Meridian sport".

Upitan je o duelima sa bekovima Zvezde Kodijem Miler-Mekintajerom i Džeredom Batlerom.

"Dva veoma talentovana momka, imam ogromno poštovanje za obojica. Protiv Kodija igram već godinama, Džereda sam viđao tokom leta, radili smo sa istim trenerom u Dalasu, znam kakav je igrač i šta može na terenu. Radujem se duelu sa njima".

1/7 Vidi galeriju Mekinli Rajt u dresu Dubaija Foto: Srdjan Stevanovic©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Mekinli Rajt igra odlično ove sezone koja je njegova prva u Evroligi i beleži 12,9 poena, 6,2 asistencija i 2,7 skokova, uz indeks korisnosti 16,3 po utakmici.

Veoma ceni svoje mogućnosti i partije koje je pružio u 34 odigrana meča.

"Uvek sam znao da pripadam najvišem nivou i bilo je samo pitanje vremena kad ću to da pokažem. Imao sam problema sa povredama posle NBA, pa sam moramo da se dokazujem u Evrokupu i ABA ligi, ali oduvek sam znao da mi je ovde mesto i da sam jedan od najboljih plejmejkera u Evroligi – u mojim očima najbolji. Nastaviću da se dokazujem".

Dubai se bori za plasman u Top 10.

"Moramo da se držimo zajedno. Ponekad rezultati nisu kakvi želimo, jer smo hteli da dobijemo obe utakmice, ali morate da idete dalje. Na kraju krajeva, ovo je košarka, igra koju svi volimo od malih nogu i moramo da damo sve od sebe, a kad ne ide dobro, morate to da prihvatite. Nastavljamo da se držimo zajedno, nastavljamo da treniramo i da se borimo, a kad je tako, sve je moguće".

Kurir sport/Meridian sport

Bonus video: