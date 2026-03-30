Košarkaški klub Real Madrid ima ambiciozan plan za leto: Klark, Rouden i Strazel su na spisku potencijalnih pojačanja.
Slušaj vest
Košarkaški klub Real Madrid planira da dodatno pojača roster predstojećeg leta.
Klub iz prestonice Španije već sada ima listu imena koja bi mogla da pojačaju evropskog i velikana!
Partizan - Real Madrid
Vidi galeriju
Kao najzanimljivija imena pominju se Džimi Klark iz Makabija i Metju Strazel iz Monaka, mada francuski reprezentativac profilom možda previše podseća na postojeće bekove.
Na listi su i Armoni Bruks iz Milana, koji je sjajan poenter ali slabiji defanzivac od ostalih navedenih, kao i Džered Rouden iz Pariza.
Čeka nas zanimljivo transfer leta, a videćemo i kojim putem će krenuti Crvena zvezda i Partizan...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši