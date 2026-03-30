Košarkaški klub Real Madrid planira da dodatno pojača roster predstojećeg leta.

Klub iz prestonice Španije već sada ima listu imena koja bi mogla da pojačaju evropskog i velikana!

Vidi galeriju Partizan - Real Madrid

Kao najzanimljivija imena pominju se Džimi Klark iz Makabija i Metju Strazel iz Monaka, mada francuski reprezentativac profilom možda previše podseća na postojeće bekove.

Na listi su i Armoni Bruks iz Milana, koji je sjajan poenter ali slabiji defanzivac od ostalih navedenih, kao i Džered Rouden iz Pariza.

Čeka nas zanimljivo transfer leta, a videćemo i kojim putem će krenuti Crvena zvezda i Partizan...

