Košarkaški klub Valensija ne želi da rizikuje – jedan od najprijatnijih iznenađenja sezone, Omari Mur, ostaje u klubu, ali uz jasno otvorena vrata ka NBA ligi.

Prema informacijama "BasketNews"-a, 25-godišnji bek produžiće saradnju sa španskim timom na još jednu sezonu, a novi ugovor će sadržati NBA izlaznu klauzulu koja važi do sredine jula.

Već je skrenuo pažnju i NBA klubova. Ima iskustvo iz sistema Milvoki Baksa, Toronto Reptorsa i San Antonio Sparsa, gde je igrao u Letnjoj ligi, pa je logično što želi da ostavi otvorenu opciju za povratak preko okeana.

Valensija u međuvremenu čuva kostur ekipe – produženi su ugovori treneru Pedru Martinesu i važnom igraču Nejtenu Rojversu, dok su pod upitnikom još samo Brekston Ki i Met Kostelo.

