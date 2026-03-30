Košarkaški klub Valensija ne želi da rizikuje – jedan od najprijatnijih iznenađenja sezone, Omari Mur, ostaje u klubu, ali uz jasno otvorena vrata ka NBA ligi.

Prema informacijama "BasketNews"-a, 25-godišnji bek produžiće saradnju sa španskim timom na još jednu sezonu, a novi ugovor će sadržati NBA izlaznu klauzulu koja važi do sredine jula.

Već je skrenuo pažnju i NBA klubova. Ima iskustvo iz sistema Milvoki Baksa, Toronto Reptorsa i San Antonio Sparsa, gde je igrao u Letnjoj ligi, pa je logično što želi da ostavi otvorenu opciju za povratak preko okeana.

Valensija u međuvremenu čuva kostur ekipe – produženi su ugovori treneru Pedru Martinesu i važnom igraču Nejtenu Rojversu, dok su pod upitnikom još samo Brekston Ki i Met Kostelo.

Ne propustiteEvroligaDELIJE VEĆ SADA DRHTE OD STRAHA! Šta ako Zvezda izgubi od Partizana? Evo šta čeka Obradovića, a ovo su surove posledice u finišu Evrolige! Paklen scenario...
Saša Obradović i Kodi Miler Mekintajer
FudbalZDRAVKO MAMIĆ ZAGRMEO PRED SPEKTAKL U ZENICI: Biću u prvim redovima, ogrnut zastavom Bosne i Hercegovine...
Zdravko Mamić 3.jpg
Ostali sportoviTUŽNA VEST! Preminuo naš poznati odbojkaš!
im35.jpg
EvroligaISPLIVAO SPISAK TRANSFER BOMBI! Klark, Rouden, Strazel...Čeka nas nikad vrelije leto!
Dvejn Vašington na meču Partizan Real

BONUS VIDEO:

Košarkaška reprezentacija Srbije ima veliku podršku na meču protiv Turske Izvor: Kurir