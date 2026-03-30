Slušaj vest

Proces licitiranja za projekat NBA Evropa završava se sutra u ponoć, ali se već u narednim danima očekuje nastavak pregovora između Evrolige, NBA i FIBA sa ciljem postizanja zajedničkog dogovora.

Prema dostupnim informacijama, predstavnici Evrolige i NBA mogli bi uskoro ponovo da sednu za sto i pokušaju da pokrenu zajednički projekat, praktično u poslednjem trenutku.

1/16 Vidi galeriju Fenerbahče - Evroliga titula Foto: Screenshot, Privatna Arhiva, Starsport, FADEL SENNA / AFP / Profimedia

Plan je da novo takmičenje startuje 2027. godine, ali ostaje otvoreno pitanje da li će to biti potpuno nova liga ili zajedničko takmičenje sa Evroligom.

Najveće interesovanje investitora dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, sa fokusom na tržišta Velike Britanije i Italije, dok postoji i interesovanje za Francusku. Ipak, zbog globalnih okolnosti, ulaganja su opreznija i trenutno nema spremnosti za izdvajanje velikih suma za ulazak u novo takmičenje.

Sa druge strane, bord Evrolige održaće sastanak 14. aprila na kojem će se razgovarati o formatu za narednu sezonu. Najrealnija opcija je da liga ostane sa 20 klubova i postojećim sistemom, pre svega zbog neizvesnosti oko pojedinih učesnika.

1/8 Vidi galeriju Crvena zvezda - Partizan večiti derbi Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Evroliga u pregovore ulazi dodatno ojačana, jer su vodeći klubovi blizu potpisivanja dugoročnih licenci, čime učvršćuju poziciju takmičenja. Istovremeno, FIBA insistira na usklađivanju kalendara i jasnom sistemu kvalifikacija iz domaćih liga.

Ukoliko dođe do finansijskog dogovora između Evrolige i NBA, očekuje se da će i zahtevi FIBA biti prihvaćeni, što bi moglo da dovede do formiranja proširene lige sa 24 kluba.

Posle više od dve decenije nesuglasica, postoji realna mogućnost da evropska košarka uđe u novu eru saradnje, koja bi značajno promenila njen dosadašnji sistem.

BONUS VIDEO: