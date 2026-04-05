Nakon odlaska iz Partizana, proslavljeni košarkaški trener Željko Obradović nije preuzeo nijedan novi klub.

Iako su ga zvali brojni timovi, on nije prihvatao posao, a sada je u intervjuu za slovenački “24ur” ponovo naglasio da ne planira ništa do kraja sezone.

Novinar ga je, između ostalog, pitao i o njegovim budućim planovima, ali Obradović je ostao zagonetan.

- Veoma sam srećan čovek jer sam mogao da radim ono što izuzetno volim. To me je ispunjavalo. Posvećujem se nekim drugim stvarima za koje nisam imao vremena dok sam radio. U ovom trenutku sam napravio pauzu. U junu ću razgovarati sam sa sobom. Ako se odlučim za nastavak, to će značiti da sam pronašao motivaciju. Motivacija je ono što nas sve pokreće, bez obzira na profesiju - kazao je bivši trener Partizana.

Otkrio je Željko Obradović koje igrače bi voleo da trenira.

- Nikolu Jokića i Luku Dončića, naravno. Zato što su vrhunski igrači, zato što su ljudi koji uživaju u igranju košarke. To je ono što mene kao trenera ispunjava kada gledam način na koji igraju. Ono što je najvažnije, oni uživaju u košarci.

Upitan je Žoc da li ima neki savet za Luku Dončića.

- Ne mogu da mu dajem savete. Luka je već izgradio neverovatnu karijeru. Igra na vrhunskom nivou. Rekordi koje postižu i on i Jokić su izuzetni. I naravno, mi u ovom regionu možemo samo da budemo ponosni na ono što obojica trenutno rade u NBA ligi.