ŠTETA
VELIKI PEH ZA MONAKO I SRPSKOG KOŠARKAŠA: Nemanja Nedović povređen u ključnom delu sezone
Slušaj vest
Košarkaš Monaka je doživeo povredu na utakmici 35. kola Evrolige protiv Dubaija.
Mediji u Francuskoj ne navode o kojoj tačno povredi se radi, ali ističu da će Nemanja Nedović pauzirati oko mesec dana.
Nekadašnji igrač Crvene zvezde neće moći da pomogne ekipi u preostale tri utakmice ligaškog dela Evrolige, a pitanje je da li i kada će moći da se priključi timu u slučaju da Monako obezbedi plej-of.
Nemanja Nedović u dresu Monaka
Vidi galeriju
Nedović je već propustio utakmicu koju je obeležila brutalna tuča košarkaša u francuskom prvenstvu u kojem ove sezone u proseku ima 8,4 poena uz 2,7 asistencija i 1,5 skoka. U Evroligi bek beleži 6,5 poena, 1,4 asistencije i 1,3 skoka po utakmici.
Monako je trenutno 10. na tabeli Evrolige sa 19 pobeda i 16 poraza.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši