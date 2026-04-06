Košarkaš Monaka je doživeo povredu na utakmici 35. kola Evrolige protiv Dubaija.

Mediji u Francuskoj ne navode o kojoj tačno povredi se radi, ali ističu da će Nemanja Nedović pauzirati oko mesec dana.

Nekadašnji igrač Crvene zvezde neće moći da pomogne ekipi u preostale tri utakmice ligaškog dela Evrolige, a pitanje je da li i kada će moći da se priključi timu u slučaju da Monako obezbedi plej-of.

Nemanja Nedović u dresu Monaka

Nedović je već propustio utakmicu koju je obeležila brutalna tuča košarkaša u francuskom prvenstvu u kojem ove sezone u proseku ima 8,4 poena uz 2,7 asistencija i 1,5 skoka. U Evroligi bek beleži 6,5 poena, 1,4 asistencije i 1,3 skoka po utakmici.

Monako je trenutno 10. na tabeli Evrolige sa 19 pobeda i 16 poraza.

