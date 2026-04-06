Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je danas, pred utakmicu Evrolige protiv Pariza, da je sada svaki meč bitan i istakao da "mora ceo tim da bude prisutan". "Ono što se dešavalo u derbiju (protiv Partizana) mora da ostane iza nas. Sad smo skroz na liniji, svaka utakmica je odlučujuća i potrebna nam je podrška ljudi koji budu došli", rekao je Obradović, prenosi Mozzartsport.

Crveno-beli su trenutno deveti na tabeli sa 19 pobeda i 16 poraza.

"Analiza prve utakmice sa Parizom dala je neke odgovore. Nismo dobro komunicirali u odbrani. Zbunjivali su nas, kao i u poslednje vreme ekipe protiv kojih smo favoriti. U odnosu na prethodnog trenera, Pariz je još više ubrzao igru. Svakome je to problem, jer niko ne igra u takvom ritmu", rekao je Obradović.

"To je stvar fokusa i energije, da se kontorliše prvih desetak sekundi napada Pariza. Osim toga, moramo da gradimo koš, što svako mora da radi kako bi povećao šanse da dobije meč", dodao je on.

Američki košarkaš Džered Batler je poslednjih nedelja u lošoj formi, a Obradović je naveo da se "malo i sam opteretio".

"Potrebno mu je pomoći nekim informacijama, dovesti ga u poziciju koja mu je komforna. I drugi se adaptiraju na njegovu izolaciju, ne daju mu sam da igra. Mora i Batler da nauči da živi sa odlukama, bilo da podrazumevaju pogodak ili promašaj, da ne ostane predugo u pogrešnoj reakciji", rekao je Obradović.

"Ne možete sa jednim ili dva igrača, mora ceo tim da bude prisutan. Neophodni su nam dobri pasovi i dobra realizacija, tako se otvaraju otvoreni šutevi, a njih moraš da pogodiš. U našoj situaciji to je mentalno još teže. Svaka pozicija i svaki šut određuje sudbinu", istakao je trener Zvezde.

U poslednje vreme velika zamerka Crvenoj zvezdi je da nema dovoljan izbor kvalitetnih rešenja.

"Ne znam zašto se postavlja pitanje kratke rotacije. Kod nas glavni košarkaši igraju dosta. Kome još da skratim rotaciju? Možda razmislimo da produžimo malo kad je reč o glavnim igračima. Ne bih se složio da je skraćenje. Objašanjvao sam u četiri zida, nije lako objasniti ovako, potrebno je da budete unutra kako bi vam postalo jasnije", rekao je Obradović.