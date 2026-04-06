Slušaj vest

Sve se više priča o tome, a sada iz Italije stižu najave dolaska zamene za Mekintajera.

Foto galerija Kodi Miler Mekintajera

Iako se sve svodi na najave i spekulacije, navijače Zvezde će sigurno zanimati informacija koju prenosi italijanski novinar Mateo Andrijani.

On je putem svojih kanala saopštio da je Crvena zvezda zainteresovana za Trenta Foresta, plejmejkera Baskonije.

"Crvena zvezda je pokazala veliko interesovanje za Trenta Foresta. Ne zanima se samo Crvena zvezda za njega", napisao je Andrijani.

U pitanju je momak koji je u proseku ove sezone upisivao 10,7 poena, 4,3 asistencije i 2,8 skoka po utakmici.

Baskonija odavno nema šanse za plasman u doigravanje, sa ostvarenih 11 pobeda i čak 24 poraza.

