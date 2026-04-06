Košarkaši Partizana odavno su izgubili šanse da se nađu u doigravanju Evrolige, ali to ne znači da su se crno-beli predali.

Naprotiv. Najtrofejniji srpski košarkaški klub ostvario je istorijski niz od šest pobeda, zaključno sa večitim derbijem u 35. kolu.

Grobari dočekali košarkaše Partizana

U predstojećem duplom kolu, Partizan u sredu gostuje Efesu, a zatim u 37. kolu dočekuje Žalgiris.

Upravo za gostovanje litvanskog tima, Partizan je uputio specijalnu pozivnicu navijačima.

Žalgiris je jedan od klubova koji se bore za Top 6, a ono što dodatno treba da motiviše navijače Partizana jeste težak poraz u prvoj utakmici ove sezone u Kaunasu, kada je Žalgiris slavio sa ubedljivih 109:68.

"Naš grad, naš ponos" stoji u opisu video snimka koji je objavio KK Partizan.