Košarkaši Makabija doživeli su veliku neprijatnost tokom putovanja na utakmicu 36. kola Evrolige protiv Baskonije.

Makabi - Partizan, 2025/26

Avion sa košarkašima Makabija je morao prinudno da se vrati i sleti u Beograd zbog tehničkog problema.

Neplanirani prekid puta zakomplikovao je odlazak ekipe u Španiju, pa je čitav raspored pomeren, a nastavak puta odložen za kasnije tokom večeri.

Iz kluba su se ubrzo oglasili i pojasnili situaciju:

"Zbog tehničkog problema na letelici, ekipa je morala da prekine put i vrati se u Beograd, a nastavak leta ka Vitoriji planiran je za večernje sate".