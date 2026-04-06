Morali da prekinu put u Vitoriju i vrate se za Beograd.
DRAMA KOŠARKAŠA MAKABIJA! Avion se pokvario na putu za Vitoriju, morao prinudno da sleti u Beograd!
Košarkaši Makabija doživeli su veliku neprijatnost tokom putovanja na utakmicu 36. kola Evrolige protiv Baskonije.
Makabi - Partizan, 2025/26 Foto: Printskrin
Avion sa košarkašima Makabija je morao prinudno da se vrati i sleti u Beograd zbog tehničkog problema.
Neplanirani prekid puta zakomplikovao je odlazak ekipe u Španiju, pa je čitav raspored pomeren, a nastavak puta odložen za kasnije tokom večeri.
Iz kluba su se ubrzo oglasili i pojasnili situaciju:
"Zbog tehničkog problema na letelici, ekipa je morala da prekine put i vrati se u Beograd, a nastavak leta ka Vitoriji planiran je za večernje sate".
