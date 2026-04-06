Partizan još odavno ostao bez šanse za plej-of Evrolige pa se uveliko prave planovi za novu sezonu. Jedna od želja navijača, ali i predsednika kluba Ostoje Mijailovića, jeste bivši kapiten crno-belih, Žofri Lovernj.

Lovernj se zvanično oprostio od Kuvajta, gde je potpisao u toku ove sezone, a koji je napustio usled rata na Bliskom istoku između Irana na jednoj i Izraela i Amerike na drugoj strani.

Lovernj se sada oglasio i zahvalio navijačima i klubu na svemu, a na kraju je najavio i novi izazov, za koji kaže da je spreman više nego ikad, što mnogi tumače i kao potencijalni povratak u Partizan.

"Nisam znao šta da očekujem kada sam stigao u Kuvajt, ali se ispostavilo da je to bilo jedno od najlepših iznenađenja u mojoj karijeri.

- Ovo poglavlje se privodi kraju i odlazim sa velikom zahvalnošću.

- Saigračima – hvala vam na svemu što smo zajedno prošli na terenu i van njega.

- Stručnom štabu – Dušanu, Zokiju, Igoru i Eliju – hvala vam na poverenju i svakodnevnom radu.

- Baderu i organizaciji – hvala na toploj dobrodošlici i što ste učinili da se osećam prijatno na terenu i van njega.

- Iskreno se nadam da će se situacija brzo rešiti kako bi se sve vratilo u normalu i liga nastavila onako kako treba.

- Spreman sam za ono što dolazi… više nego ikad" napisao je Žofri Lovernj, koji je nedavno gledao meč Partizan - Asvel, posle kojeg je istakao da je spreman da se vrati u Beograd i da želi da mu deca uče srpski jezik.