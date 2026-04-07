Košarkaši Crvene zvezde u okviru 36. kola Evrolige dočekuju Pariz.

Utakmica 36. kola igra se od 20 časova u beogradskoj "Areni".

Crveno-beli imaju imperativ pobede u nastojanju da se plasiraju u prvih deset timova i time izbore doigravanje.

Izuzetno bitan meč za tim Saše Obradovića sudiće Španac Huan Karlos Garsija, Italijan Mikele Rosi i Izraelac Amit Balak.

Garsija je ostao u lepom sećanju navijačima crveno-belih, pošto je delio pravdu protiv Fenerbahčea.

Međutim, u oči upada činjenica da će Zvezdi suditi Izraelac Balak. Izraelski Makabi u ovom trenutku je najveći rival Zvezdi za plasman u doigravanje, pa je u najmanju ruku neobično i nelogično da sudija iz te zemlje sudi rivalu.

Crvena zvezda je trenutno deveta sa 19 pobeda i 16 poraza, koliko ima i Monako. Makabi, kao i Dubai, ima pobedu manje, i nalazi se ispod crte.