Iskusni francuski košarkaš Nando De Kolo nije uspeo da se oporavi od rupture lista pa u trećem uzastopnom meču neće biti na raspolaganju treneru Fenerbahčea Šarunasu Jasikevičijusu.

Trener aktuelnog evropskog šampiona nije mogao da računa na iskusnog Francuza u mečevima protiv Bajerna i Merkezefendija, a neće ga biti ni sutra od 18 sati na evroligaškom gostovanju Hapoelu u Sofiji.

Ovaj meč za istanbulski klub stiže nakon tri uzastopna poraza u Evroligi, a ovaj duel važan je i za izraelski klub pošto vodi odsudne borbe za direktan plasman u plej-of.

Foto: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia, Wolfgang Fehrmann / imago sportfotodienst / Profimedia

Osim De Kolo, kojeg sigurno neće biti u postavi, Jasikevičijus muku muči i sa povredom Jantunena pa je već sada jasno da

će se u skraćenoj rotaciji suprotstaviti jednom od prijatnijih iznenađenja u ligi-

Samo dva dana kasnije sledi im i derbi protiv Real Madrida pa je jasno dva vremena za kalkulacije više nema.

Kurir sport / Sportske.net