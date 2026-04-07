GOMILAJU SE LOŠE VESTI ZA JASIKEVIČIJUSA! Posle duplog kola, jedan od najboljih košarkaša Fenera propušta meč i sa Hapoelom!
Iskusni francuski košarkaš Nando De Kolo nije uspeo da se oporavi od rupture lista pa u trećem uzastopnom meču neće biti na raspolaganju treneru Fenerbahčea Šarunasu Jasikevičijusu.
Trener aktuelnog evropskog šampiona nije mogao da računa na iskusnog Francuza u mečevima protiv Bajerna i Merkezefendija, a neće ga biti ni sutra od 18 sati na evroligaškom gostovanju Hapoelu u Sofiji.
Ovaj meč za istanbulski klub stiže nakon tri uzastopna poraza u Evroligi, a ovaj duel važan je i za izraelski klub pošto vodi odsudne borbe za direktan plasman u plej-of.
Osim De Kolo, kojeg sigurno neće biti u postavi, Jasikevičijus muku muči i sa povredom Jantunena pa je već sada jasno da
će se u skraćenoj rotaciji suprotstaviti jednom od prijatnijih iznenađenja u ligi-
Samo dva dana kasnije sledi im i derbi protiv Real Madrida pa je jasno dva vremena za kalkulacije više nema.
Kurir sport / Sportske.net