Nakon što je ranije nagovestio da bi mogao da završi karijeru nakon ovajanja titule u Evroligi sa Fenerbahčeom, 38-godišnji Francuz je sada pojasnio da će se to desiti posle ove sezone.

"Nisam rekao da ću otići u penziju ako osvojimo Evroligu. Ali da budem potpuno iskren, ovo će biti moja poslednja sezona", rekao je za BeBasket dvostruki šampion Evrolige i MVP iz 2016. godine.

On je naveo da o ovome razmišlja već neko vreme. "Od početka sezone imao sam u glavi da bi ovo mogla da bude moja poslednja godina", rekao je De Kolo.

Nando De Kolo

De Kolo se vratio u Fenerbahče početkom januara, nakon što je dres tog turskog kluba već nosio od 2019. do 2022. godine. Dve prethodne sezone je proveo u Asvelu.

Trenutno je van terena zbog povrede, a ove sezone je na 12 utakmica Evrolige prosečno beležio 10,9 poena i 2,3 asistencije.

Sada, u svojoj 13. sezoni u Evroligi, De Kolo je igrao za četiri kluba u ovom takmičenju. ; Debitovao je sa Valensijom 2010. godine, potom je kratko nastupao za San Antonio i Toronto, pre nego što se vratio u Evroligu 2014. i proveo pet sezona u moskovskom CSKA sa kojim je dva puta bio šampion Evrolige.

De Kolo je, takođe, sa Valensijom osvojio Evrokup 2010. godine.