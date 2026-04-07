TUŽNA VEST! LEGENDARNI KOŠARKAŠ OBJAVIO DA ZAVRŠAVA KARIJERU! Ovo je njegova poslednja sezona, njegove reči su rastužile navijače!
Nakon što je ranije nagovestio da bi mogao da završi karijeru nakon ovajanja titule u Evroligi sa Fenerbahčeom, 38-godišnji Francuz je sada pojasnio da će se to desiti posle ove sezone.
"Nisam rekao da ću otići u penziju ako osvojimo Evroligu. Ali da budem potpuno iskren, ovo će biti moja poslednja sezona", rekao je za BeBasket dvostruki šampion Evrolige i MVP iz 2016. godine.
On je naveo da o ovome razmišlja već neko vreme. "Od početka sezone imao sam u glavi da bi ovo mogla da bude moja poslednja godina", rekao je De Kolo.
De Kolo se vratio u Fenerbahče početkom januara, nakon što je dres tog turskog kluba već nosio od 2019. do 2022. godine. Dve prethodne sezone je proveo u Asvelu.
Trenutno je van terena zbog povrede, a ove sezone je na 12 utakmica Evrolige prosečno beležio 10,9 poena i 2,3 asistencije.
Sada, u svojoj 13. sezoni u Evroligi, De Kolo je igrao za četiri kluba u ovom takmičenju. ; Debitovao je sa Valensijom 2010. godine, potom je kratko nastupao za San Antonio i Toronto, pre nego što se vratio u Evroligu 2014. i proveo pet sezona u moskovskom CSKA sa kojim je dva puta bio šampion Evrolige.
De Kolo je, takođe, sa Valensijom osvojio Evrokup 2010. godine.