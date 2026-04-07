Ekipa Saše Obradovića bori se za jedno od mesta u Top 10 na tabeli Evrolige, na tri kola pre kraja regularnog dela Evrolige.

Zvezdi sledi važan meč protiv Pariza (20.00) u Beogradu, a potom gostovanja Asvelu i Realu.

Crveno- beli su trenutno na skoru 19-16, tako da su joj za eventualni plasman u nokaut fazu potrebne barem još dve pobede.

"Mislim da je dolazak Saše Obradovića bio nešto što se moglo očekivati i da je samo bilo pitanje vremena - da li će se desiti tokom ili nakon sezone. Saša Obradović je čovek za Crvenu zvezdu. Verovatno mu je bilo teško, jer to nije bio njegov roster. Ipak, sastav ima kvalitet na svakoj poziciji, sa dosta atletski građenih igrača koji imaju različite uloge", rekao je Pablo Laso za "Basketball Sphere".

Pablo Laso smatra da Zvezda može i do F4, ali smao pod jednim uslovom.

"Teško je reći, jer je Evroliga dosta "gusta", ali ako uspeju da prođu plej-in, to će biti presudno. Prošle sezone su ga igrali, ali nisu uspeli da se domognu plej-ofa. Ponovo, ako se nađu u plej-inu bez prednosti domaćeg terena, biće im teško. Ako uspeju da dođu do prednosti domaćeg terena, biće težak protivnik svakome. U tom slučaju mogu možda i do Fajnal fora", poručio je Laso.