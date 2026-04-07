ON JE VEĆ BIVŠI U PARTIZANU? Reči koje su zaledile Grobare - da li stvarno odlazi?
U podkastu "Udvajanje", sportski novinar Edin Avdić, govorio je o košarkašu PartizanaSterlinga Brauna.
Prema rečima Avdića, Braun je i pored dobrih partija u poslednjih nekoliko utakmica, bivši u Humskoj na kraju ove sezone:
- Ne znam, mislim da je Braun završio svoju priču u Partizanu. Moje neko mišljenje - rekao je Avdić.
Braun je u Partizan stigao u leto 2024. godine i već u prvoj sezoni je pod dirigentskom palicom Željka Obradovića postao jedan od nosilaca igre u crno-belom taboru.
Odlični brojevi i šuterski kontinuitet koji su pratili Brauna, ubedili su čelne ljude Partizana da sa Amerikancem produže saradnju do 2027. godine.
Međutim, sa početka tekuće sezone, Braun je, naročito od povrede Karlika Džonsa, postao veliki teret crno-belima, sa gomilom pogrešnih odluka na terenu i konstatnom nervozom koju je prenosio na ostatak tima.
Njegove reči, "Ne zanima me mišljenje navijača", dodatno su ražestile javnost i crno-bele publiku, a na Partizanu je da na leto sedne i donese odluku - da li zadržati Sterlinga ili ne!
