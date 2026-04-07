Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva pobedili su večeras u Sofiji ekipu Fenerbahčea sa 95:80 (25:17, 26:21, 24:18, 20:24), u utakmici 36. kola Evrolige.

Hapoel, koji zbog ratnog stanja na Bliskom istoku domaće utakmice igra u Sofiji, do pobede je vodio Den Oturu sa 23 poena i tri skoka, Elajdža Brajant je postigao 21 poen, uz devet skokova, pet asistencija i tri ukradene lopte, a srpski igrač Vasilije Micić upisao je 19 poena, četiri asistencije i dve ukradene lopte.

U ekipi iz Istanbula bolji od ostalih je bio Vejd Boldvin sa 22 poena, šest asistencija i četiri skoka, dok su po 11 poena upisali Donta Hol (četiri asistencije) i Tarik Biberović.

Fenerbahče posle četvrtog vezanog poraza zauzima drugo mesto na tabeli Evrolige sa skorom 23/13, dok je Hapoel uz utakmicu manje na četvrtom mestu sa 22 pobede i 13 poraza.

U pretposlednjem kolu regularnog dela sezone Fenerbahče dočekuje Real Madrid, a Hapoel u Sofiji igra protiv Olimpijakosa.