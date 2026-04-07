UVELIKO SE ŠUŠKA! On menja Kodija u Zvezdi? Ako ode, zamena je spremna - jak na lopti, ali nije Mekintajer i teško će uskočiti u njegove patike?
Američki plejmejker i lider Crvene zvezdeKodi Miler-Mekintajer, prema pisanju stranih i domaćih medija, već sada je jednom nogom u redovima Olimpijakosa.
Kodi, kao vrhunski fizikalac na oba kraja parketa, sa njuhom za dobru asistenciju, kao nacrtan je za sastav tima iz Pireja.
U slučaju da tamo ode na leto, činio bi ubojiti tandem sa Saša Vezenkovim, bugarskim krilnim centrom koji, ako govorimo o segmentu igre bez lopte, sigurno je najbolji u celoj Evroligi.
Na sve to treba dodati i igru Kodija u odbrani, koju razume i fizički je sposoban da preuzme sve pozicije od 1 do 5.
Zato je Kodi u prethodne dve sezone dragocen deo sastava Zvezde, a eventualni odlazak Mekintajera u Pirej na Malom Kalemegdanu teško će biti nadomešten.
Ipak, već u aprilu, nazire se jedno ime o kome bruji čitava košarkaška Evropa, a naročito mediji u Španiji. Reč je o aktuelnom plejmejkeru Baskonije, Trentu Forestu, koga španski "Encestando" već sada seli u Beograd.
Forest, kao klasični plejmejker, ima svoje prednosti i mane u odnosu na Mekintajera. I dok Forest može da pogađa u kontinuitetu i forsira igru u tranziciji slično kao Mekintajer, deluje "mekše" u organizaciji i daleko je od fizičkih atributa koji krase Mekintajera.
To znači da bi Zvezda mogla da dobije više napadačke produkcije od Foresta, ali i manje čvrstine u odbrani. Manje pika, više igre sa loptom u rukama odnosu na Kodija. Ali, sve to je na dugom štapu, jer Mekintajer nije otišao, Forest je i dalje član Baskonije.
Trent Forest - biografija
Rođen je 12. juna 1998. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, a košarkaški put započeo je na Univerzitetu Florida Stejt, gde je nastupao za ekipu Florida Stejt Seminolsa. Tokom studija profilisao se kao veoma stabilan plejmejker, poznat po asistencijama i energiji u napadu.
Po završetku studija 2020. godine nije izabran na draftu, ali je uspeo da se izbori za mesto u najjačoj ligi na svetu. Prvo je potpisao za Juta Džez, gde je nekoliko sezona bio deo tima, ali bez velike uloge. Kasnije je kratko nastupao i za Atlantu Hoks.
Karijeru je potom nastavio u Evropi, gde je postao član Baskonije. U španskom timu je u prethodne dve sezone nasledio Kodija, koga je Zvezda dovela iz Vitorije u Beograd. Bio je MVP Kupa Kralja i doneo je trofej Baskoniji u tom takmičenju.
Forest se izdvaja dobrim pregledom igre, sposobnošću da razigrava saigrače i važi za pouzdanog igrača.
Statistika
Evroliga - sezona 2025/26
Poeni: oko 9,8 po utakmici
Skokovi: oko 3,0
Asistencije: 4,9
Ukradene lopte: 0,9
Izgubljene lopte: 1,5
Prosečno vreme: oko 23 - 24 minuta
Ukupno kroz dve evroligaške sezone:
9,9 poena, 3,1 skok, 4,9 asistencija po meču
