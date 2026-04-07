Košarkaši Crvene zvezde uprkos pobedi nad Parizom u 36. kolu, nisu se mnogo pomerili na tabeli Evrolige.

Crvena zvezda - Pariz, Evroliga

Crveno-beli su sa Barselonom na deobi osme i devete pozicije sa po 20 pobeda, uz 16 poraza..

Međutim, pobeda im je omogućila da i dalje mogu da maštaju o Top 6 poziciji, pošto im Panatinaikos i Žalgiris beže jednu pobedu.

Zvezda je odradila svoj posao i drži sudbinu u svojim rukama. Međutim, mora da pazi i na rezultate na ostalim utakmicama.

Tako je loša vest stigla iz Kaunasa, gde je Dubai posle velikog preokreta savladao Žalgiris i stigao do 19. pobede. Pobedu manje ima i Monako, koji ima i utakmicu manje, onu protiv Asvela u sredu na svom terenu.

Dobra vest za crveno-bele stigla je iz Vitorije gde je Baskonija nakon preokreta srušila Makabi.

Makabi sada ima skor 18 -17, dve pobede manje, ali meč manje od crveno-belih.

Evo kako trenutno izgleda tabela Evrolige.





Sofascore