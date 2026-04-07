Ekipa Dubaija napravila je veliki korak u borbi za plasman u doigravanje Evrolige.

Dubai je posle velikog preokreta u poslednjoj četvrtini savladao u Kaunasu Žalgiris u 36. kolu sa 77:65 (14:19, 10:15, 15:19, 38:12).

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

 Junak meča bio je Aleksa Avramović koji je minut i 51 sekund pre kraja pogodio trojku pri rezultatu 65:67. Domaćin do kraja nije postigao nijedan poen, dok je Dubai na kraju stigao do ubedljivog trijumfa. Gosti su u poslednjih deset minuta postigli čak 38 poena, a primili samo 12.

Avramović je utakmicu završio kao najefikasniji u svom timu sa 15 poena. Dva manje je postigao Kaboklo. 

Kod domaćina, Rajt je zabeležio 15 poena, a Butkevičijus 12.

Dubai posle ove utakmice ima 19 pobeda, koliko su uoči ovog kola imali Crvena zvezda i Monako. 

Žalgiris je ostao na 21. pobedi, ali mu sada vidi Top 6.

U narednom kolu Žalgiris gostuje Partizanu, dok Dubai dočekuje Efes.

Poruka Delija pred pocetak meca Izvor: Kurir