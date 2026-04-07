Olimpijakos je predvodio Tajler Dorsi sa 37 poena i četiri asistencije, a pratio ga je Saša Vezenkov sa 24 poena i devet skokova.

Najefikasniji kod Reala bili su Trej Lajls sa 22, Valter Tavares sa 15 i Fakundo Kampaco sa 14 poena.

Olimpijakos je prvi na tabeli sa 24 pobede i 12 poraza, a Real je peti sa skorom 22/14.

U narednom kolu, Olimpijakos će gostovati Hapoelu, dok će Real u Istanbulu gostovati Fenerbahčeu.